“Bëm mama, të të ngjaj”, vetëm 5 vjeç, vajza e Aurela Gaçes jep një super performancë në skenë (VIDEO)

Të gjithë e dimë tashmë se nëse Aurela Gaçe ngjitet në skenë duhet të përgatitemi për një performacnë shpërthyese dhe elektrizuese. Ajo është një ndër këngëtaret më energjike shqiptare por duket se këtë energji ja ka transmetuar edhe vajzës së saj.

Aurela ka ndarë se fundmi një video nga një koncert i saj, ku performuesja është vajza e saj, 5 vjeçare, Abi.

“Abi ime , e vogla e mamës .

Kishte kohë që më thoshte, dua tek skena jote, dua të vij tek skena . Mbas shume kërkesash, i ja plotësova dëshirën.

Ishte e pregatitur me gjithe arsenalin e saj prej një 5-vjeçareje. Donte edhe kostumin e performances….

Por, ndodhi që nuk bëri koreografine që kishte muaj që e mësonte përmendësh .

U hutua mesa duket nga skena,dritat, plus përballja me duartrokitjet,nuk është aq e lehte.

Por çfare më gēzoi më shumë ishte fakti që nuk u tërhoq, as nuk e dha veten që s’po bente atë koreografine e saj. Perkundrazi, vazhdoi jepte performance me çfare mundi, edhe u ekzaltua nga duartrokitja.

Te des mama .

Faleminderit të gjitheve ju miq e dashiamirës qe ishit aty ate nate edhe e mbeshtetet nje femije me deshira, si çdo femije tjeter.

Femijet tanê të kenë jetë, shëndet e kurrë mos u dorezofshin përballe sfidave të jetës”, shrkuan Aurela.