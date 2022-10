Bëhet “e gjallë” Sofia e parë e “Zonë e Lirë”, i bën thirrje Doktorit të Fiksit: Rikthehu sa më parë në ekran (FOTO LAJM)

Emri i vërtetë i saj është Romina Alku, por ajo preferon të mbaj ende në rrjetet sociale emrin me të cilin e njoin të gjithë Sofia e “Zonë e Lirë”.

Sophia ishte ndër vajzat e para që punoi si velinë krah Arian Çanit dhe kur u largua nga televizioni bëri një shkëputje të gjatë edhe në rrjetet sociale. Por tashmë ajo është rikthyer dhe numëron më shumë se 17 mijë ndjekës.

Ajo ka reauar së fundmi për intervistën e “Doktorit të Fiksit” e cila bëri mjaft bujë.

Ndryshimi i tij drastik dhe rrëfimi i rrallë për jetën private preku mbarë publikun, por ishte ish kolegia e tij Kozeta Kurti e cila kundërshtoi këtë intervistën duke u shprehur se publiku duhet të kishte ruajtur imazhin e vjetër të Doktorit, Gentjan Pjetrit, shkruan Albeu.com.

Në këtë postim ka lënbë edhe një koment Romina Alku, pra “Sofia”.

“Respekte ❤️ . Doku eshte njeriu me fantastik qe kam njohur dhe artist i madh . Respekte Doku , sherim te shpejte e te rikthehesh sa me pare ne ekran per ti rikthyer buzqeshjen shqiptareve !”, shkruan ajo./albeu.com/