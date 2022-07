Beatrix Ramosaj “krah” kundërshtarit më të fortë të Donaldit, Ilir Shaqirit (FOTO LAJM)

Beatrix Ramosaj është një nga emrat më të përfolur të momentit të showbiz-it shqiptar. Këngëtarja e njohur shqiptare ka pasur një karrierë të gjatë, por vëmendjen më të madhe e mori me pjesëmarrjen në “Big Brother VIP”. Teksa pas daljes nga ‘BBV’ lansoi ‘Faj’ dhe “Ma shumë se ti” në bashkëpunim me Dj Geek dhe së fundmi ka publikuar “Vonë”.

Aktiviteti dhe postimet e saj në rrjete sociale shpesh tërheqin vëmendje të madhe, pasi bukuroshja nuk i kursen ‘thumbat’ herë pas here. Megjithatë, një nga Instastory-t më të fundit nuk ka të bëjë me një të tillë. Me një video e cila duket se e ka bërë nostalgjike, artistja ka rikujtuar kërcimin e bujshëm mes saj dhe fituesit të ‘BBV’, Ilir Shaqirit gjatë një prej provave javore.

Aktiviteti i saj në rrjete sociale me postime apo dhe ‘thumbat’ që nuk janë të pakta tërheqin mjaft vëmendje dhe së fundmi një koment i saji është bërë kryefjalë e portaleve. Bëhet fjalë për një koment që bukuroshja ka lënë në postimin e ish-konkurrentit shumë të përfolur të ‘Për’Puthen’, Andi Artani. Lidhur me këtë, u dyshua se mund të ketë një lidhje dashurie mes dyshes, por mesa duket nuk qenka aspak kështu.

Me anë të dy postimeve në rrjetin social Twitter, Trixa reagoi duke hedhur poshtë të gjitha spekulimet dhe duke deklaruar edhe një herë se është beqare.

Këngëtarja Albërije Hadërgjonaj njihet si një personazh që flet gjithmonë “pa doreza”. E ftuar në ‘Goca dhe Gra’, artistja na tregoi shumëçka. Në historinë kaq shumë të përfolur të mbesës së saj Trixa-s me Donaldin gjatë qëndrimit në ‘BBV’, një histori tanimë e përfunduar, këngëtarja na tregoi për herë të parë mendimin e saj lidhur me këtë situatë.