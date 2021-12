Bashkëpunoi pas 10 vitesh me Flori Mumajesin, Soni Malaj konfirmon ndarjen me bizensmenin (VIDEO)

Soni Malaj ka preferuar që jetën private, ta mbajë larg “syrit të mediave rozë”. Megjithatë, prej 6 vitesh është në një marrëdhënie me partnerin, Klevin.

Por është folur herë pas here se ata janë ndarë.Dhe Soni Malaj e ka konfirumar vetëm së fundmi nëpërmjet një trendi në “Tik Tok”.

Are you single? (A je beqar/e?), dhe kësaj pyetje në video i është përgjigjur me ‘po’ (yeah).

Por rikthimi i saj pas 10 vitesh në skenë me një punim të Flori Mumajesit nuk mund të mos shoqërohej me zërat se po rilind diçka me dyshen të cilët kanë qenë çifti ikonë i ekranit shqiptarë një dekadë më parë.