Bashkëpunim me Oltën, Efin dhe Zhakun për 20 mijë euro? Kiara Tito bie “në kurth” (VIDEO)

Kiara Tito ka marrë ditën e sotme një telefonatë ku i kërkohet të bashkëpunojë për një revistë me Efin dhe me Olta Gixharin.

Moderatorja përgjigjet prerë me “Jo”, derisa njihet me pagesën prej 20 mijë eurosh. Këtu qajsa e Kiarës ndryshon dhe i thotë se mund ta diskutojë me menaxherin e saj.

E njëjta ofertë iu komunikua edhe për opinionisten Zhaklin Lekatari, por në këtë rast paratë nuk e joshën dhe moderatorja ishte e prerë se nuk ka një bashkëpunim mes tyre.

Por e gjitha kjo ishte një telefonatë nga emisioni ndryshe ku Kiara ra pre e “Kurthit”./albeu.com/