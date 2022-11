“Bandat kriminale”, shkencëtarja në Harvard u përgjigjet anglezëve: Jam shqiptare siç ishte nënë Tereza

Detina Zalli, profesoreshë shqiptare në Universitetin e Harvardit për shkencë, ka reaguar pas lajmeve të bujshme në Britani për emigrantët shqiptarë.

Ajo shprehet se është ndjerë keq me etiketimet që iu janë vënë shqiptarëve duke i cilësuar si kriminelë. Zalli tregon rrugëtimin e saj për të mbërritur aty ku është dhe thotë me krenari se është shqiptare.

Postimi:

Gjatë ditëve të fundit, jam ndjerë e trishtuar nga mënyra se si media në Mbretërinë e Bashkuar u është referuar shqiptarëve me kaq negativitet, duke i etiketuar ata “kriminelë. “Kjo më solli kujtimet kur isha 13 vjeç dhe fëmijët e tjerë në shkollën time në mënyrë rutinore më referuan si “një kriminel” për arratisje në Mbretërinë e Bashkuar për t’i shpëtuar luftës civile. Kjo vazhdoi për tre vjet rresht. Çdo ditë. Isha e shkatërruar, më mungonte vetëvlerësimi dhe jeta ime nuk kishte kuptim. Kanë kaluar njëzet vjet, dhe gjatë kësaj kohe kam pasur bekimin të punoj në disa nga universitetet më prestigjioze në botë, përfshirë Universitetin e Harvardit, Universitetin e Oksfordit dhe Universitetin e Kembrixhit.

Unë kam qenë shkencëtarja më e re post-doktoral në Harvard, kam drejtuar kurse për studentë universitarë dhe pasuniversitarë, kam fituar shumë bursa dhe kam bashkëpunuar me laureatët e çmimit Nobel. Por më e rëndësishmja, unë kam ndikuar në jetën e më shumë se 10,000 studentëve nga prejardhje të ulët socio-ekonomike në Mbretërinë e Bashkuar, SHBA, Indi, Kinë dhe Evropën Lindore. Kam ndihmuar refugjatët, emigrantët dhe pacientët me kancer (dhe do të vazhdoj ta bëj këtë).

Po. Dhe unë jam shqiptar. Si fëmijë, nuk mund të mbrohesha. Ndjej se është e rëndësishme të ngre zërin për të shpëtuar fëmijët e tjerë shqiptarë që shkojnë në shkollat e Mbretërisë së Bashkuar dhe që mund të përjetojnë bullizëm Shpresoj që media në Mbretërinë e Bashkuar të reflektojë për këtë. Siç them shpesh: “Pavarësisht se nga je. Të gjithë flasim të njëjtën gjuhë. Gjuha e ADN-së! ”

‘Emri im është Detina. Unë jam shqiptar ashtu siç ishte nënë Tereza. Kam punuar në disa nga universitetet më prestigjioze në botë. Por për mua promovimi më i madh është të qenit “NJERI”. Barack Obama dikur tha: “Bëhu ndryshimi që kërkojmë”. Le të jemi ky Ndryshim duke përqafuar Gjithëpërfshirjen dhe Diversitetin të cilat na japin Bukuri dhe Forcë! Dhe gjithmonë kujto: “Pavarësisht se nga jeni, ne flasim të njëjtën gjuhë. Gjuha e ADN-së! “‘- shkruan ajo në rrjetin social Facebook.

Emigrantët shqiptarë janë tema kryesore e mediave britanike ditët e fundit, gjë që ka sjellë dhe një përplasje të ashpër mes kryeministrit Edi Rama dhe Sekretares së Brendshme Britanike, Suella Braverman. Suella Braverman tha vetëm pak ditë më parë se shqiptarët po sillnin kriminalitet në Britani dhe se duheshin larguar sa më shpejt nga vendi. Ndërsa Rama theksoi se nuk mund ta toleronte reagimin e Braverman, të cilin e konsideroi ‘të çmendur’ dhe një sjellje që ushqen ksenofobinë. Ai i bëri thirrje që të ndalojë ‘diskriminimin’ ndaj shqiptarëve në përpjekje për të justifikuar dështimet e politikave në Britani.