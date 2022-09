Aspak i këndshëm, ky ishte pseudonimi i stafit të pallatit për Meghan Markle

Meghan Markle ishte një “sociopate narcisiste” e cila po planifikonte largimin e saj mbretëror që në fillim, thuhet sipas ish-stafit të saj në një libër të ri bombë.

Burimet i thanë autorit Valentine Low, i cili shkroi “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, se anëtarët e stafit e shpikën epitetin për Dukeshën e Sussex, sipas një raporti në The Sun.

Libri detajon sjelljen e supozuar të shëmtuar nga Meghan dhe Princi Harry, të cilët hoqën dorë nga detyrat e tyre mbretërore në vitin 2020.

“Të gjithë e dinin se institucioni do të gjykohej nga lumturia e saj. Gabimi që ata bënë ishte që menduan se ajo donte të ishte e lumtur”, citohet të ketë thënë një ish-punonjës. “Ajo donte të refuzohej, sepse ishte e fiksuar pas asaj narrative që nga dita e parë.”

Punonjësit dyshohet se pretenduan gjithashtu se ata “u vunë në lojë” nga çifti Sussex.

The Post ka raportuar se Meghan kishte diskutuar me Netflix për një projekt që në vitin 2018, kur ajo kishte ende detyra mbretërore. Ndërsa Harry pretendoi se ata nuk menduan të bashkoheshin me Netflix derisa u larguan nga detyrat mbretërore.

Libri gjithashtu pretendon se puna për çiftin ishte aq e zymtë sa disa ndihmës e quanin veten si “Klubi i të mbijetuarve të Sussex”.