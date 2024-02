As Ronela Hajati nuk i shpëton trendit, ndryshon flokët në ngjyrë vishnje me një ndryshim drastik

Siç duket edhe Ronela Hajati nuk i shpëtoi trendit të flokëve me ngjyrë vishnje, një trend i flokëve që gërshetuar tek shumë artistë të huaj por edhe tek personalitete të shumta të estradës tonë.

Tani edhe artistja shqiptare e hitit “Himni” ka vendosur që të ndryshojë stilin e flokëve, duke bërë një ndryshim drastic. Ronela publikoi disa imazhe në Instagram së fundmi duke treguar pamjen e saj të ri dhe me flokë ngjyrë vishnje.

. Kjo ngjyrë flokësh me të vërtetë i shkon me stilin e saj, duke riktheksuar edhe më shumë vijat e saj në fytyrë dhe sytë. Ronela Hajati është njëra ndër artistet që me të vërtetë i ka dhënë përgjatë viteve ngjyrim industrisë muzikore në estradën tonë.

Aftësia e saj në këndim, stili i veçantë i muzikës dhe aftësia për të performuar në skenë, e bëjnë atë me të vërtetë një këngëtare të mirëfilltë në industrinë tonë.