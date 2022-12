“As fakultetin nuk e ka kryer”, Shotës nuk i del inati, sulmon keq Ana Kabashin (VIDEO)

Një debat ka shpërthyer mbrëmjen e djeshme në “BBV Kosova” mes disa banorëve. Shkak është bërë veshja e disa konkurrenteve brenda shtëpisë.

Një përplasje ndodhi konkretisht mes Shota Baraliut dhe Ana Kabashit.

“Ne jemi në mesin e kamerave 24 orë. Nuk po më pëlqen shumë herë veshja e brendshme e femrave, pa sytjena. Del para meje më tregon muhabet serioz dhe shihet komplet, unë nuk mund t’i kthej përgjigje. Nuk është etike. Nuk mundem që t’iu përzihem. Nuk po më duket mirë mua si femër. Duken aq keq, unë si femër ndihem keq. Imagjino meshkujt se si ndihen”, tha Shota.

Por menjëherë, Ana iu kthye Shotës duke i thënë se duhet t’i mbrojë vajzat pasi është femër vetë.

Nga ana tjetër, Shota nuk e ka lënë me kaq. Ajo ka thumbuar sërish Anën teksa ka qenë duke folur me Lugatin (Gjon Karricën”.

Shota tha ndër të tjera se Ana nuk ka kapacitet të merret me të si dhe e ironizoi duke thënë se ajo as fakultetin nuk ka mbaruar.

“Nuk ka kapacitet që të merret me mua. Edhe unë nuk kam qejf me e sulmu atë absolut. Unë i sulmoj njerëzit që më duket se janë të mirë. Nuk më duket ajo. Për atë temë që është kapur, nuk do të thotë që ka kapacitet për mua. Në tru nuk ka kapacitet absolut. Kapacitet për tjera gjëra që të ulet të bëjë muhabet nuk ka. Këtu që të rrimë, që të mbijetojmë duhet të bëjmë luftë të madhe. Nuk mund të rrish gjithë ditën si kërcell. Duhet të luftojmë, të bëjmë show, të qeshim për këto publiku të voton, ku të voton publiku që të rrish si trangull ulur, me kap librin kishe unë po mendoj dhe as nuk lexon, se librin me syze nuk mund ta lexosh. Me syze ka lexuar libër, e fakultet nuk ka të kryer.