Armina Mevlani tregon si kujdeset për Berishën pas incidentit: I bëj kafen vjehrrit (VIDEO)

Secili është ndër emrat më të dëgjuar në fushën e tij, prandaj edhe raporti i tyre nuse-vjehrrë ka patur gjithmonë vëmendjen maksimale nga publiku.

Po flasim për Armina Mevlanin dhe Sali Berishën. Në muajin shtator Armina Mevlani dhe Shkëlzen Berisha mbajtën ceremoninë e tyre martesore e cila bëri bujë në media e rrjete sociale.

Në këtë ceremoni vërtetuam edhe njëherë deklaratat e Arminës se gëzon një raport shumë të mirë me prindërit e bashkëshortit.

E ftuar së fundmi në “Më ler të flas” Armina nuk i ka shpëtuar pyetjeve për doktorin. E pyetur nëse ia bën kafen doktorit Armina ka thënë

“Po”.

“Po, jo më larg se dje ja kam bërë kafen”, thotë ajo për vjehrrin.

Kujtojmë se me datë 6 dhjetor, në protestën e mbajtur nga vetë ai, Berisha u përball me incidentin që u bëkryefjalë e medias për disa ditë, por duket se nusja e mbanka me të mira./albeu.com/