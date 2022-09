Armina Mevlani shfaqet në emision pas dasmës, tregon pse nuk është në muaj mjalti me Shkëlzenin

Pas dasmës vjen muaji i mjaltit, por duket se çifti Armina Mevlani dhe Shkelzen Berisha nuk do bëjnë pushime direkt. Moderatorja tha se ka dëshirë të shkojë me pushime në Amerikën Latine e të qëndrojë për një kohë të gjatë, por një gjë të tillë për momentin nuk e bën dot për shkak të punës.

Armina Mevlani: Po vdes për ca pushime por nuk e bëj dot tani për momentin.

Dalina Buzi: Ku e ke syrin, mal det.

Armina Mevlani: Të them të drejtën ne kemi edhe përvjetorin e njohjes shumë shpejt edhe do të doja të rikthehesha aty ku më është bërë propozimi të kaloja ndonjë fundjavë. Nuk e di si do të na vijë se tani është edhe java e modës Parisit, shumë punë shumë impenjime.

Dalina Buzi: Provo andej nga Argjentina nga Amerika Latine.

Armina Mevlani: Dua të shkoj në Amerikën Latine, por i kam thënë vetes se dua të rri shumë gjatë, për momentin jam aq e zënë me punë. Ndoshta nga fillimi i janarit por do të shohim se si do të jemi me punën.