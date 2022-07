Armina Mevlani nuk e ka aspak problem peshën e shtuar të shtatzënisë (FOTO LAJM)

Për shtatzëninë e Armina Mevlanit është aluduar shpeshherë në shtypin rozë dhe rrjetet sociale, por blogerja e njohur i ka mohuar këto zëra duke u shprehur se nuk ka ardhur akoma momenti i duhur. Dhe derisa të vijë një gjë e dimë me siguri, kilogramët e tepërt s’do të jenë aspak problem për të.

Mbrëmjen e djeshme, në emisionin “Goca dhe gra” u diskutua për pamjen e jashtme të Georgina Rodriguez, e cila së fundmi është kritikuar për peshën pas lindjes.

“Unë kam ngrënë gjithë jetën, s’e kam vrarë ndonjëherë mendjen. Kur të më keni mua do të ha, do e shijoj dhe do ushqej fëmijën se femra është e bukur sido që të jetë. S’ka rëndësi sa kile peshoni, shijoni jetën. Sigurisht kujdesun që mos të hani gjëra të dëmshme për shëndetin, por 5 kile më shumë apo më pak nuk ka rëndësi fare”, u shpreh ajo.