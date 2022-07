Armina Mevlani e thotë vetë, nëse nuk do të kishte njohur Shkëlzenin, sot mund të ishte modele e famshme në botë

Sa herë që Armina Mevlani vendos të bëjë biseda me ndjekësit në rrjetet sociale, nuk mungojnë pyetjet për partnerin e saj, Shkëlzen Berishës. Armina ka treguar se nuk ka aspak kompleks të përgjigjet për pyetjet e çfarëdo lloj natyre.

Dikush prej ndjekësve të saj ka qenë kurioz se si do të ishte jeta e saj nëse nuk do ta kishte njohur Zenin.

Ndër të tjera, blogerja ka zbuluar se do të kishte bërë një master jashtë shtetit në Londër ose Milano.

“Mendoj qe do kisha studiuar jashte per master, dicka e lidhur me moden ose filmin, pasi ne ate periudhe punoja ne nie reviste mode dhe me ishte kthyer ne pasion.

Planet e mia ishin London ose Milan sepse gjate kohes se Miss ëorld pata edhe oferta te punoja ne keto vende per fotomodele, por nuk ishte ajo gjë që doja te beja ne jete ndihem shume me fat që e kam njohur dhe serisht punoj ne mode dhe tv. Nuk ka gje me te bukur se sa kur gjen balance mes, dashurise dhe karrieres, tani masteri mbeti ne plan te dyte per mode por do e bej soon”, ka shkruar Armina.