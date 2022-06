Mbrëmjen e sotme në “Goca dhe Gra” është diskutuar tema e lidhjes së vajzave me burra të divorcuar dhe fëmijë dhe anasjelltas.

Moderatorja e emisionit Armina Mevlani u shpreh se dhe ajo ka zgjedhur një burrë me fëmijë dhe këtë nuk e quan aspak sakrificë sepse e dashuron Shkelzenin.

Pjesë nga diskutimi:

Armina Mevlani: Unë e kam zgjedhur me fëmijë. E kam dashur, se kam as problem dhe as sakrificë fare që ai ka fëmijë.

Rita Petro: E ke nga dashuria këtë gjë.