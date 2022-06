Armina Mevlani bën deklaratën e fortë: Nëse do bëja burg do ishte vetëm për këtë gjë

Nisur nga videot e fundit që qakullojnë në rrjet, të qytetarëve që keqtrajtojnë kafshët, si rasti në hapjen e Kopshit Zoologjik ku dikush godiste me gurë luanin dhe tigrin apo rasti i djalit i cili kishte lidhur qenin me litar dhe e rrotullonte, në “Goca dhe Gra” është trajtuar pikërisht tema e keqtrajtimit të kafshëve.

Blogerja Armina Mevlani ka bërë një deklaratë të fortë duke thënë se mund të bëntë bug nëse do përballej me një rast ku një kafshë keqtrajtohet.

“Nëse njëherë në jetën time do kisha probleme me ligjin dhe do haja bugun është nëse do shihja një njeri duke keqtrajtuar një kafshë dhe një fëmijë. Unë i dua kafshët njësojë si fëmijët. Unë do dilja në mbrojtje më çfarë të kisha nëse shikoja një njeri live duke keqtrajtuar nëj kafshë, do dilja në mbrojtje me çfarë të kisha”, shprehet Armina./albeu.com/