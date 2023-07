Armaldo Kllogjeri zbulon se sa fiton në muaj pas daljes nga BBV

Armaldo Kllogjeri ka qenë i ftuari i sotëm në emisionin e mëngjesit “Wake UP”, ku foli më shumë për jetën personale, karrierën dhe çdo plan për të ardhmen.

Mirëpo, ajo çfarë ende diskutohet pa daljes së ‘Big Brother’ është se sa paguhen dhe sa janë të ardhurat e tyre. Sigurisht edhe Armaldo është një nga personazhet që është shumë aktiv, madje ka publikuar edhe projekte të reja.

Kujtojmë se më parë, gazetari Bledi Mane u shpreh se Armaldo fiton 15-17 mijë euro në muaj, ndërsa vetë tenori e pohoi këtë. Duke treguar se në një muaj si gushti që ka shumë angazhime, ai pohoi se kjo shifër është e pranueshme.

Sot, ai publikon projektin e tij të ri për të cilin tregoi:

“Ka qenë e vështirë se është këngë e fortë dhe dinamike, dhe unë s’jam mësuar që të këndoj këto këngë me ritme latine. Po mbahet profili i këngës së parë me të dytën. Jemi tek një ritëm i gëzuar, tek e pira një gotë. Nuk e dimë si do pritet nga publiku, është energjike dhe e përshtatshme në ambiente për të rinjtë dhe familjarët, për të krijuar një atmosferë.”