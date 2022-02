Arjan Konomi konfirmon lidhjen e dashurisë (FOTO LAJM)

Mbrëmjen e djeshme një mama single u bë pjesë e “Përputhen”. Ajo nuk u prit aspak mirë nga opinionisti Arjan Konomi.

Sipas Arjanit, Çiljeta nuk ka ardhur në emision për të gjetur dashurinë, por për famë. Gjatë debatit të tyre u prek dhe jeta private e opinionistit, i cili konfirmoi se është në një lidhje dashurie.

Çiljeta: Arjan ti do dashuroheshe me dikë që e sheh nga televizori? Pa e njohur? Pa biseduar? Pa e ditur se çfarë tipi ka?

Arjani: Unë nuk shkoj në një emision pa e parë se çfarë është ai emision. Ti thua e kam parë 20 minuta “Përputhen” nuk i njoh djemtë edhe vjen këtu të gjesh dashurinë.

Çiljeta: Të duhet kohë për ta njohur dikë

Arjan Konomi: Nga televizori e sheh fillimisht kush është më i miri, kush është më tipi, bën një krahasim

Çiljeta: Unë do ta njoh vetë personalisht. Arjan, ti një person do e njihje nga televizori apo do e njihje vetë?

Arjani: Po ç’ke me mua? Fol për vete

Çiljeta: Po pse nuk e ke gjetur ti atëherë?

Arjan Konomi: Ku e di ti që nuk e kam gjetur?

Çiljeta: Atëherë bëje publike dhe ti nëse e ke gjetur

Arjani: Ke ardhur të më tregosh mua ta bëj publike apo mos ta bëj publike? Unë e kam gjetur, e kam gjetur