Arbenita Ismajli në gjendje të rënduar: Po më dridhen duart

Arbenita Ismajli ka vendosur të agjërojë. Me fillimin e muajit të Ramazanit ajo e ka privuar veten nga ushqimet dhe pija deri në momentin e iftarit.

Vetëm se ditët për Arbenitën nuk qenkan aq të lehta. Duke qenë se është mësuar të hajë tre deri në katër vakte, ndaj e ka të vështirë agjërimin.

Ajo shihet teksa i dridhen duart prej mungesës së ushqimit. Sidoqoftë jemi në ditën e dytë të agjërimit, kështu që me kohën, me siguri, Arbenita do të mësohet. Pavarësisht të gjithave duhet vlerësuar iniciativa dhe sakrifica.