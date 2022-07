Arbana Osmani i zbuloi Blerim Destanit sekretin më të madh të jetës? (FOTO LAJM)

Arbana Osmani është në pritje të fëmijës së saj të tretë. Pas përfundimit të “Big Brother Vip”, ajo udhëtoi me famljen, teksa pas udhëtimit të fundit ka menduar të bëjë një pauzë, mes pritjes së ëmbël dhe projekteve që e presin. Ndërsa edhe në Tiranë Arbana nuk harron të ndajë me ndjekësit e saj momente nga jeta e përditshme, siç ka bërë edhe se fundmi. Një takim special me aktorin Blerim Destani.

Krahas fotos me aktorin e njohur shqiptar, ajo shkruan se po flasin për filma dhe për fëmijë. Për fëmijë?

“Duke folur për filmat….dhe fëmijët”, ka shkruar moderatorja.

Mos vallë aktori është bërë baba dhe ne nuk dimë gjë? Ai është i rezervuar përsa i përket jetës private, por këto fjalët e Arbanës janë paska dyshuese. Pak javë më parë në një intervistë aktori tha se babai i tij kërkon dasmë të madhe prej të birit. Epo ku ka zë, nuk është pa gjë.