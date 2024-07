Arbana Osmani e konfirmon, rikthehet sërish në ekran

Prej muajsh përflitet se Arbana Osmani, e cila ëdhtë larguar nga ekrani, do rikthehet në moderimin e “Big Brother Vip Kodova”. Ajo është pyetur shpesh për këtë temë si nga fansat dhe nga mediat.

Por, Arbana nuk ka dhënë një përgjigje konkrete, duke lënë hapësira për interpretim. Mbrëmjen e djeshme, për ‘RTVDukagjini’ tha se nuk ka asgjë konkrete.

“Nuk ka absolutisht asgjë konkrete. Në momentin e parë që do ketë një lajm konkret që dua ta ndaj me shikuesit, me kënaqësi do t’a ndaj unë e para.”

Pyetjes nëse do e shohim në sezonin e ri televiziv, shtator-tetor, me ndonjë projekt të ri televiziv, ajo iu përgjigj me “Patjetër. Mund të jetë Big Brother, mund të mos jetë Big Brother. Kjo nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është që unë do rikthehem në ekran, aty ku shikuesit më duan.”

Kujtojmë se kjo periudhë për Arbanën ka qenë një fokusim te biznesi, familja dhe udhëtimet. Biznesi i saj është shtrirë në Tiranë, Shkodër e së fundmi edhe në Kosovë.