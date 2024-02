Angelina Jolie bën ndryshimin drastik në look (FOTO)

Aktorja Angelina Jolie, po i ngjan akoma më shumë Princeshës Aurora dhe më pak si Maleficent këto ditë. Mbrëmjen e së mërkurës, Jolie u pa duke dalë nga një dyqan në Manhattan, por sytë e të gjithëve mbeten të ngjyra e re e flokëve.

Me një nuancë bionde të çelur, me shumë shkëlqim, me një model me fije më të theksuara, Angelina duket kaq bukur me këtë ndryshim në flokët e saj.

Le të themi një kalim me shumë stil nga efektet e ngjyrës ombre (bazë e errët, ndërsa nuanca fillon të çelet në gjatësinë e flokëve) të vjeshtës dhe dimrit te ngjyra bionde, ideale në prag të sezonit të ri të pranverës.

Disa përdorues të rrjeteve sociale, kanë shkruar në platformat e tyre se ngjyra e veçantë nuk i shkon shumë aktores bukuroshe, pasi e bën të duket e zbehtë.