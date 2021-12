Ana kthehet në Për’Puthen duke i kontrolluar djemtë si infermiere (VIDEO)

Siç ishte paralajmëruar, Ana Lleshi është kthyer në “Përputhen”.

Hyrjen ajo ka zgjedhur ta bëjë në mënyrë unike e veshur si infermiere.

Kushdo që e ka ndjekur sezonin e kaluar e ka të qartë shakanë me mesazh në këtë drejtim. Fakti që Arjoni nxori fotografitë me të, atëbotë ishin pasuar me një shpjegim që lidhej me mjekësinë.

Ana pati deklaruar që ka shkuar për ta vizituar Arjonin duke thyer rregullat e programit për arsyen se se ai kishte temperaturë.

Mbetet të shihet nëse ajo do e gjejë dashurinë në shansin e dytë që nga vajzat, i është dhënë vetëm asaj.

