Alma Çupi publikon si rrallëherë të bijën, ndjekësit habiten nga ngjashmëria (FOTO LAJM)

Jo të gjithë e dinë se Alma Çupi është nënë e një vajze. Kjo pasi gazetarja ka preferuar të njihet gjithmonë për profesionin e saj dhe emisionin që e bën atë unike.

Ajo na prezanton shumë rrallë me vajzën dhe së fundmi ka publikuar një foto me të. Me qindra ndjekës i shkruajnë Almës për ngjashmërinë e saj me të bijën.

“Ne Maastricht. Dy ore kohe me vajzen”, shkruan ajo krah fotos.

Ndoshta nuk dini shumë për Almën, por Albeu.com ju tregon se gazetarja është e divorcuar me partenrin e saj, babin e Arbës.

Prej 6 vitesh, vajza e gazetares së njohur jeton dhe studion në Gjermani.

“Një nga arsyet që unë vajzën time e kam çuar me shkollim jashtë Shqipërie është pikërisht mentaliteti mbytës”, është shprehur Alma Çupi në një nga intervistat e saj të rralla./albeu.com/