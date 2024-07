Alec Baldwin shpërthen në lot, ndërsa gjyqtari hedh poshtë çështjen e vrasjes nga pakujdesia

Çështja e vrasjes së pavullnetshme kundër aktorit Alec Baldwin u shua të premten, pasi gjykatësi që mbikëqyrte çështjen vendosi që prokurorët nuk i dorëzonin siç duhet provat mbrojtjes.

Avokatët e Baldwin kishin paraqitur një mocion për pushimin e çështjes, duke argumentuar se hetuesit e shtetit nuk e ndanë siç duhet me mbrojtjen, që një burrë u kishte dorëzuar hetuesve një kuti municioni, që supozohej se kishte lidhje me çështjen.

Gjykatësja Mary Marlowe Sommer dërgoi jurinë në shtëpi për ditën dhe dëgjoi disa orë dëshmi për çështjen e supozuar, shkruan CNN.

Rreth orës 16:00 me orën lokale, ajo doli në anën e mbrojtjes dhe e pushoi çështjen me paragjykim, që do të thotë se nuk mund të rikthehet më.

“Shkelja e zbulimit të shtetit ka injektuar një vonesë të panevojshme dhe të pashërueshme në gjyqin e jurisë,” tha ajo. “Shkarkimi me paragjykim është i garantuar për të garantuar integritetin e sistemit gjyqësor dhe administrimin efikas të drejtësisë. Propozimi juaj për shkarkim me paragjykim pranohet.”

Baldwin mund të shihej duke qarë ndërsa u shpall vendimi, dhe ai menjëherë përqafoi gruan e tij Hilaria pasi gjykata u shfajësua për ditën.

Vendimi erdhi pas një seance dëgjimore kaotike të premten, vetëm pak ditë pas gjyqit të Baldwin-it për vrasje të pavullnetshme, lidhur me vrasjen fatale të Halyna Hutchins më 21 tetor 2021, në setin e filmit Western “Rust” në New Mexico.

Baldwin ishte deklaruar i pafajshëm dhe mund të përballej me 18 muaj burg.