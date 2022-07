Albano Bogdo: Po kam qenë i varur nga alkooli dhe bixhozi, por kush jeni ju të më gjykoni (VIDEO)

Aktori i mirënjohur i humorit Albano Bogdo ka qenë kryefjala e rrjeteve sociale gjatë kësaj fundjave, pasi në “Tik-Tok” u bë virale një video-live e tij me disa miq, ku bëhet pjesë e një sfidë.

Për të përfituar disa “dhurata” me ikonën e mbretit të xhunglës, Luanit, të cilat më pas përkthehen në përfitime financiare nga konvertimi në ‘coins” në formatin e “Tik-Tok”, aktori pranon që të qethet zero gjatë live-it.

Një prej miqve të tij i dërgon 4 prej “dhuratave” që Albano kërkoi duke e detyruar këtë të fundit që t’i përmbahet kushteve të lojë dhe të rrëmbejë nga tryeza e tij një makinë rroje, me të cilën “zhduk” në sekonda kaçurrelat e tij, që e kanë shoqëruar përgjatë gjithë karrierës si aktor.

Por rrjeti më pas shpërtheu në komente ofenduese dhe negative ndaj aktorit, ku pjesa më e madhe e kanë cilësuar “lypës Tik Tok-u” dhe për këtë pjesë të fansave që nuk e kanë pritur mirë veprimin e tij, Bogdo është përgjigjur me një tjetër live në rrjetin social.

Albano u është drejtuar atyre që e kanë kritikuar, me një gjuhë të ashpër, ndërsa në ka rrëfyer se në jetën e tij ka pasur disa periudha të errta, ku është përballur me varësinë nga alkooli dhe bixhozi.

“Përshëndetje të dashur moralista, ju që më quani lypës tik-toku, drogaxhi, miss Albano keni filluar me quani… dëgjo, doni konfirmime? Ua them unë! Kam kaluar qindra net në ruletë, kam qenë i alkoolizuar, gjërat që kam bërë i kam bërë për të zezën time, nuk u kam bërë asgjë juve.

Ndryshimi mes meje dhe ush është se unë kam kërkuar ndihmë, mamit dhe vëllait, u kam thënë që jam i alkoolizuar, më kanë ndihmuar dhe e kam lënë, kam qenë i varur nga bixhozi, më kanë ndihmuar… ju e quani bixhoz dhe Texas (poker), por Texas është një lojë që e luajnë aktorët më të famshëm në botë, shikoni në google.

Mund të gjykoni, mund të mos e bëni, nuk më plas trapi fare, po ua them prapë, luanët nuk e vrasin mendjen për opinion e deleve dhe delet në këtë rast jeni ju, por kur më quani lypës Tik Toku më vjen për të qeshur. Nëse nuk ju pëlqej mos më ndiqni. Doja të bëja një fjalim, por thash po them çfarë më del nga mendja, dhe kjo më del nga mendja t’u them: F*uck you, në kuptimin e parë të fjalës f*uck you! Kush jeni ju që të më gjykoni mua? Unë jam Albano Bogdo, ti kush je.

Kam 12 vite që bëj njerëzit për të qeshur, pavarësisht se çfarë kam kaluar këto vite, depresion, shkatërrim nervash nga humbja e lekëve, shkatërrim trupi nga alkooli e shumë gjëra që s’ka pse ti dini. Po ju merr frymën me çmimet e si thoni asgjëm, unë ia thash të gjitha ato që donit ti thonit ju në 10 minuta, duke rrezkuar punën, shyqyr zotit s’ka ndodhur. Kështu që para se të më gjynoni mua, ktheni gishtin nga vetja dhe pyesni veten cfarë do bënit ju po të ishit në vendin tim”, shprehet ai.