Akuza të rënda nga nipi i tij, këngëtari i famshëm rrezikon të kalojë pjesën e mbetur të jetës në burg

Ka ditë që aludohet se Ricky Martin ishte denoncuar për dhunë në familje, por viktima nuk dihej pasi identiteti i tij mbrohej nga Ligji 54. Anonimiteti u zbulua nga Eric Martin, vëlla i këngëtarit. Paditësi është Dennis Yadiel Sanchez, nipi i artistit.

Sipas viktimës, Ricky Martin ka ushtruar sulme fizike dhe psikologjike ndaj tij në lidhjen që kishin për shtatë muaj. Tani duke e ditur që ankuesi është vetë nipi i tij, dënimi me të cilin do të përballet artisti është krejtësisht i ndryshëm.

Dënimi me të cilin do të përballej Ricky Martin nëse vërtetohet se është autori i këtij krimi është 50 vjet burg. Ky është dënimi që japin ligjet e Porto Rikos kur bëhet fjalë për inçestin.

Avokati i Ricky Martin, Marty Singer, tha për TMZ: “Për fat të keq, personi që e bëri këtë pretendim po lufton me sfida të thella të shëndetit mendor. Ricky Martin, natyrisht, nuk ka qenë dhe nuk do të ishte kurrë i përfshirë në asnjë lloj marrëdhënie seksuale apo marrëdhënie romantike me nipin e tij”.

Përfaqësuesi i Rick shton: “Ideja nuk është vetëm e pavërtetë, por është e neveritshme. Ne të gjithë shpresojmë që ky njeri të marrë ndihmën që i nevojitet urgjentisht. Por, mbi të gjitha, presim që ky rast i tmerrshëm të përgënjeshtrohet sa më shpejt sapo një gjyqtar të shohë faktet.”