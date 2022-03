Aktorja e preferuar e shqiptarëve drejt altarit, nis përgatitjet e dasmës me këngëtarin (FOTO LAJM)

Një nga çiftet më të preferuar të showbizz-it turk, aktorja Demet Ozdemir dhe këngëtari Oguzhan Koc do t’i japin shumë shpejt fund beqarisë. Mediat vendase raportojnë se dyshja e famshme kanë nisur përgatitjet e dasmës, që pritet të mbahet më vonë këtë vit.

Aktorja e famshme do t’i thotë “po” përjetësisht të dashurit të saj në gusht. Mediat shkruajnë se dasma do të vazhdojë 2 ditë e 2 natë dhe do të mbahet në Çesme, aty ku nisi dhe dashuria e tyre. Demet është shumë e njohur për publikun shqiptar, më së shumti si Sanem në “Erkenci Kus”.