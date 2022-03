Aktorja e njohur ukrainase vritet nga sulmet ruse

Aktorja ukrainase Oksana Shvets ka ndërruar jetë në moshën 67-vjeçare, pasi banesa ku ndodhej në Kiev u godit nga raketat ruse, raporton Fox News. Lajmi i trishtë u bë i ditur nga Teatri i të Rinjve, ku ajo ishte pjesë e trupës. Kolegët shprehën ngushëllimet për vdekjen e saj.

“Gjatë bombardimeve me raketa të një ndërtese banimi në Kiev, u vra një artiste e merituar e Ukrainës, Oksana Shvets,” thuhej në deklaratën e Teatrit të të Rinjve. “Kujtim i ndritur për aktoren e talentuar! Nuk ka falje për armikun që ka ardhur në tokën tonë!”

The actress of the Young Theatre Oksana Shvets has been murdered in Kyiv during the war. pic.twitter.com/Rp3DcgSbge

— KyivPost (@KyivPost) March 17, 2022