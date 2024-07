Aksidenti me 16 të plagosur në Itali, reagon Ministria e Jashtme: Të lënduarit kanë marrë ndihmën e nevojshme, janë jashtë rrezikut për jetën

Një aksident është regjistruar ditën e sotme në Katania të Siçilisë. Një autobus me disa turistë nga Shqipëria është përfshirë në një aksident të rëndë rrugor rreth orës 16:00 ku mbetën të plagour 16 persona.

Në lidhje me ngjarjen ka ardhur edhe reagimi i Ministrisë së Jashtme e cila bën me dije se të gjithë të lënduarit kanë marrë ndihmën e nevojshme nga autoritetet shëndetësore e janë jashtë rrezikut për jetën. Më tej në reagim thuhet se janë në kontakt të vazhdueshëm me palën italiane. Ende nuk dihen ende shkaqet e këtij aksidentit por dyshohet se shkak mund të ketë qenë një defekt i frenave.

Njoftimi i Ministrisë së Jashtme:

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, menjëherë pas informacionit mbi aksidentin automobilistik në Katania, është vënë në komunikim me autoritetet italiane, përmes ambasadës së RSH në Romë dhe konsullatave të RSH në Milano e Bari.

Sipas informacioneve paraprake, të gjithë të lënduarit kanë marrë ndihmën e nevojshme nga autoritetet shëndetësore e janë jashtë rrezikut për jetën. Me porosi të Ministrit Igli Hasani, përfaqësuesit e ambasadës dhe konsullatave po monitorojnë situatën e janë në kontakt të vazhdueshëm me palën italiane.