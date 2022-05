“Ajo të do sinqerisht”, gjyshi i bën namin Donaldit për sherrin me Fifin

Së fundmi Fifi dhe Donaldi morën vëmendje me sherrin e tyre ku kërcënonin publikisht njëri-tjetrin me gjyq.

Sherri duket se u sqarua pasi të dy më pas postuan video në shoqërinë e njëri-tjetrit.

Mirëpo sot Donaldi i ka bërë një rreng gjyshit të tij duke i thënë se do zihet e Fifin.

Gjyshi e ndalon dhe i thotë se këngëtarja është shkëputur nga Ilir Shaqiri dhe Arjola Demiri për të.

Pjesë nga biseda:

Donaldi: Nuk e kam qejf Fifin.

Gjyshi i Donaldit: Po ajo bëri edhe emrin tatuazh

Donaldi: Do zihem se nuk e kam qejf, doli do të më hedhë në gjyq se çfarë tha… Do zihem.

Gjyshi i Donaldit: Po pse do zihesh?

Donaldi: Po do më hidhte në gjyq, ku di unë. A të zihem apo jo?

Gjyshi i Donaldit: Jo, në asnjë mënyrë. Fifi është shkëputur nga Iliri dhe nga Arjola, nuk flet fare. E lexova në gazetë dje. Ajo të ka dashur me sinqeritet.