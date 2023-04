“Ai nuk e meriton finalen, hajde t’i biem”, kundër kujt bënë aleancë Dea, Qetsori dhe Olta

Që kur Kristi u distancua nga Olta dhe përkrahu Luizin, kësaj të fundit nuk i del e keqja dhe shpesh herë përsërit faktin që Kristi nuk e meriton të shkojë në finale.

Sipas saj, deri në një farë rrugë e solli ajo, pastaj e ndihmoi Luizi e më pas e ndihmoi Keisi me lidhjen që ata krijuan së bashku.

Duke qenë se është fiksuar me idenë për të nxjerrë Kristin nga shtëpia, Olta i kërkoi Deas dhe Qetsorit që ata të dy t’i “bien” Kristit, duke përsëritur sërish shprehjen, “Ai nuk e meriton finalen”.

Deamishel duke folur me të qeshur i tha Oltës se pasi të mbarojnë me Kristin, ata do fillojnë t’i bien njëri-tjetrit, derisa të shkojnë në finale.