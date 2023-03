“Ai ka nevojë për ty”, Luizi kërkon ndihmën e Keisit për të mbajtur Kristin në shtëpi

Pasi Kristi bisedoi me Luizin për distancimin e Keisit nga ai, Luizi shkoi dhe foli me këtë të fundit, për ta pyetur se përse po sillet kështu me Kristin.

Keisi u shpreh se nuk ka asgjë, thjesht është mërzitur pak ditët e fundit, ndërsa shtoi se disa gjeste të Kristit nuk i pëlqejën kur i bën përpara të tjerëve. Luizi i tha Keisit se ai e do shumë atë, prandaj sillet ashtu dhe e këshilloi Keisin t’i qëndrojë pranë Kristit këto ditë, pasi i është kthyer shtëpia kundër.

Luizi i tha Keisit se ai po bën ç’mos që ta mbajë atë në shtëpi. Ai tha se do të donte që mes tij dhe Armaldos, të dilte Armaldo jashtë.