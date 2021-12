Aguero, jeta e tij pas sëmundjes, makinave dhe dashurisë dhe muzikës (FOTO LAJM)

Ndalesa:

Sergio Aguero i përlotur shpalli lamtumirën e tij me futbollin: “Por unë jam i kënaqur me vendimin, sepse shëndeti është i pari”. Në moshën 33-vjeçare, qershorin e kaluar, Kun u detyrua të ndalonte për shkak të një aritmie kardiake. Është bërë e ditur nga Barcelona, ​​skuadra ku argjentinasi luan prej këtij sezoni pas viteve të arta në City, pa hyrë në detaje: “Aguero iu nënshtrua një procedure diagnostike dhe terapeutike nga doktor Josep Brugata. Ai është i padisponueshëm dhe në tre muajt e ardhshëm do të vlerësohet efektiviteti i trajtimeve për të përcaktuar procesin e rikuperimit të tij”. Sulmuesi kishte ndjerë dhimbje gjoksi gjatë ndeshjes së Ligës kundër Alaves.

Dietë dhe stërvitje:

Ai është një sportist që ka qenë gjithmonë i vëmendshëm ndaj trupit të tij dhe në vitin 2014, menjëherë pas humbjes së finales së Botërorit nga Argjentina, tha se ishte bërë vegjetarian. Duke ndjekur këshillën e mikut të tij vëlla Messi, në të kaluarën ai iu drejtua mjekut Friulian Poser, i cili rekomandoi një dietë vegane-vegjetariane pa produkte qumështi dhe elementë të rafinuar: “Që kur hoqa dorë nga disa makarona, sheqerna dhe mish, nuk kam më lëndime të muskujve. Më parë pas tre seancave stërvitore isha i detyruar të ndaloja, tani ndihem i përmirësuar. Shpresoj të vazhdoj kështu deri në fund të karrierës së tij”, shpjegoi sulmuesi. Gjithashtu Aguero shtoi se ndihej më në formë gjatë stërvitjes, pa pasur nevojë për seanca të mëdha shtesë pikërisht sepse trupi i tij reagonte më mirë ndaj përpjekjeve me këtë dietë.

Dashuria:

Në këtë periudhë të vështirë ai ndodhet pranë të dashurës së tij Sofia Calzetti e cila në Instagram ka postuar një foto të dy duarve të ndërthurura duke shkruar: “Sot më shumë se kurrë, të dua”. Sipas shtypit argjentinas, të dy ishin në krizë, por ajo e mohoi. Në të kaluarën, dashuria më e famshme e Agueros ishte për Giannina Maradona, vajza e Diego dhe tani e dashura e Dani Osvaldo. Të dy, në vitin 2009, patën djalin e tyre Benjamin, i cili ishte dashuria e gjyshit të tyre Diego. I vogli jeton në Argjentinë me nënën e tij, kur mundet – me lejen e Covid-it, arrin të atin në Evropë, përndryshe mund të shihen me rastin e tërheqjeve të kombëtares. Aguero ka tatuazhuar emrin e djalit të tij në krah. Fëmija e ka përzemër të atin (“Të dua shumë”, i ka shkruar me rastin e Kupës së Amerikës) dhe sipas disave, me gjenet e babait dhe gjyshit mund të ketë një të ardhme të sigurt në futboll, marr nga La Gazzeta dello Sport.

Esportet:

Ndër pasionet e Agueros, përveç atij për flokët e zbardhur (gjithsesi për momentin i është kthyer ngjyrës natyrale) ka edhe ato për eSports dhe makinat luksoze. Pikërisht një vit më parë ai lançoi organizatën e tij të quajtur “Kru Esports”. Ai filloi ta punonte gjatë pandemisë, sponsorët u hodhën mbi këtë pasion të tij dhe e veçanta është se argjentinasi u bë aq i pasionuar pas temës sa nuk donte ndërmjetës. Jo vetëm kaq: Aguero tha se e ndihmoi Messin, i tronditur për lamtumirën e tij me Barçën, duke folur me të për eSports dhe duke e përfshirë në aventurën e tij të re.

Pasionet:

Aguero është gjithashtu një entuziast i madh i makinave. Për ardhjen e tij në Barcelonë ai bleu vetes një Ferrari SF90 Stradale me vlerë 500 mijë euro, pastaj ka ndër të tjera një Range Rover dhe një Lamborghini. Dhe për Lamborghini ai tha: “Unë nuk e kuptoj pse c … o më bleu një Lamborghini. Unë do të kem bërë 1200 kilometra për gjashtë vjet, nuk e kam përdorur kurrë. Kam dy vjet që e mendoj, dy vjet që pyes veten, e bleva për ta bërë. Tani e vetmja gjë që bën është të ftohet dhe të bjerë shi. Madje ka edhe rrjeta merimange”.