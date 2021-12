Adriana Matoshi flet për gjendjen e saj pas operacionit: Po mundona të jem e fortë

“Unë për momentin kam pak kokë-dhimbje, sot e kam sfidu veten mos me pi hapa, mos me përdor kurrgja, se po du me tejkalu pa hapa, pa sen edhe po pushoj, e kom kalu atë stresin. Jam t’u mundu që veten me bo mirë, që s’kam kurrgjë, po çona kaniherë edhe po harroj çka kom”, ka thënë Matoshi.

Gjithashtu shtoi: “Kurrë në jetë nuk ma ka marrë mendja se fjalët, komentet, njerëzit, telefonatat, mesazhet ma japin një forcë të jashtëzakonshme edhe kur kam shku ditën me i bërë analizat, atë ditë ishte një marsh i organizuar. Më dukej diçka shumë, s’di me ta përshkru ndjenjën”.

Ndryshe, deputetja e Kuvendit të Kosovës kreu një operacion në kokë për herë të dytë duke i rezultuar i suksesshëm.