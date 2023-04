A është në një marrëdhënie? Elsa Lila flet për ish-bashkëshortin: Kemi mbetur shokë, ai vjen në Romë dhe fle te shtëpia ime

Pas historisë së arrestimit, rikthimi i Elsa Lilës ishte i bujshëm. Këngëtarja u rikthye fillimisht në rrjetet sociale e më pas në skenën e Festivalit të Këngës. Elsa Lila është rrëfyer për herë të parë për jetën e saj, muzikën, familjen, raportin me të atin si dhe momentin e arrestimit nga autoritetet italiane. Në një intervistë me Mira Kazhanin Elsa tregoi se ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me babain, me të cilin u rrit. Ajo zbuloi se i ati ka qënë tenor e se tani jeton në Itali.

Po ashtu, artistja zbuloi se ka një lidhje shumë të ngushtë me vajzën e saj, ndërsa për ish-bashkëshortin tregoi se ai jeton në Madakaskar e se atje drejton një hotel.

Elsa Lila:

Babai i Evitës Alessandro, jeton në Madagaskar, në Afrikë atje ku ne u njohëm. Ai vazhdon jeton në Madagaskar, nuk është më zhytës sepse tani ai është 51 vjeç. Kemi 10 vite diferencë dhe mosha nuk e lejon më që të bëjë atë profesion, i cili ka të bëjë me fizikun dhe tani ai punon në ambientin e hotelerisë. Është drejtor hoteli në një prej hoteleve të ishullit “Nosy Be” në Madagaskar.

Po kemi mbetur shumë shokë dhe besoj që distanca ka ndihmuar në të qenurit tonë shokë. Distanca i sheshon shumë gjëra, shumë mllefe. Ai sapo ka qenë në Romë tani, sepse në datën 8 Mars ishte ditëlindja e Evitës, mbushi 12 vjeç. Kështu që ‘papa Alessandro’ erdhi nga Madagaskar si çdo vit për të festuar ditëlindjen e Evitës, të gjithë së bashku dhe kur vjen qëndron në shtëpinë tonë si një familje normale.

Natyrisht jo në të njëjtin krevat, në dhoma të ndryshme! (qesh).

Jo! Nuk besoj se mund të rikthehet dashuria. Jo! Nuk kam një shok!