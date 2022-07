A e dini sa vjeç bën sot Ramush Haradinaj? Bashkëshortja i bën urimin më romantik në mesantë: O djalë që dua (FOTO LAJM)

Ramush Haradinaj feston ditën e sotme ditëlindjen e 54 dhe sigurisht që në nuk mund të mungonte urimi nga bashkëshortja e tij, Anita.

Në orët e para të mëngjesit ajo ka postuar një urim në rrjetet sociale ku i uron Ramushit jo vetëm ditëlindjen por edhe përvjetorin e 19 të martesës.

Anita e ka falenderuar si nëna e tre fëmijëve, për titullin që i ka dhënë dhe si bashkëshortja më e përbushur.

Postimi i plotë:

Ramush, Une dhe Ti kemi shume jete bashke aq shume sa s’di a mban jeta më!!! Nje gje t’a them o djalë qe dua qe Une dhe Ti te kemi jete bashke edhe me shume se sa mbahet rendom mbi supe!!! Te dua per epitetin dhe titullin “Mami” qe ma dhe, Mamin e Gjinit, Hanes dhe Trimushit, te dua per llasticen grua qe edhe kur ishim keq m’a dhurove, te dua per gruan qe me krijove!!! Gezuar Ditelindja, Gezuar per 19 vjet martese bashke!!!

P.s vazhdoj te mendoj qe jam dhurata me e bukur qe te ka ardh ne diten e lindjes ♥️