“A e di se kush jam?” Plas grushti në emision, balerini çohet në këmbë për të gjuajtur Ronaldo Sharkën (VIDEO)

Ndonëse zyrtarisht ka mbaruar si program për këtë sezon, në studion e emisionit të dashurisë Për’puthen janë rikthyer të gjithë ish-konkurentët ku janë vendosur përballë njëri tjetrit për të zgjidhur çdo gjë që ka mbetur pa sqaruar nga periudha kur dilnin në takime e vetëm. gju

Një prej tyre ka qënë dhe balerini Orjan Lika i cili teksa ishte në një takim katër minutësh me Erikën, është përballur me një situatë aspak të këndshme ku e çoi në konflikt me gazetarin Ronaldo Sharka i cili mbante rolin e opinionistit.

Pjesë nga biseda:

Orjani: O shok po ta them edhe një herë, a e di se kë ke përballë?

Ronaldo: Jo

Orjani: A e din se kush jam? Ti e di shumë mirë se kush jam

Ronaldo: Jo pra nuk e di se kush je (vazhdon qesh)

Megi: ishe shumë i qartë Orjan dhe e kuptoj revoltën tënde

Ronaldo: E ftoj që ti mari më me sportivitet këto situata