A duhet të frikësohet Kiara? Antonela Berisha habit me deklaratën: Do luftoja për Luizin (VIDEO)

Të gjithë e kemi parë sesa fanse u bë Antonela Berisha për Luiz Ejllin gjatë edicionit të fundit të “Big Brother Vip Albania”. Mirëpo duket se nëse ajo do ishte brenda do ndryshonte loja.

E ftuar në rubrikën “Dielli apo Hëna” në “E Diell”, Antonela zbuloi se Luizi ishte një person që ka sens humori dhe kjo është një karakteristikë që ajo e pëlqen tek meshkujt. Ajo tha se nëse do ishte pjesë e BBVIP 2 do luftonte me Kiarën për këngëtarin.

“Tek meshkujt shikoj karakterin dhe nëse më bën për të qeshur dhe nëse i kupton shakatë e mija. Tani nuk e kam as partnerin që kam pasur. Jemi ndarë. Të përbashkët me Luizin kishin vetëm gjatësinë. Jemi ndarë për mospërputhje karakteri. Po të isha unë, Kiara dhe Luizi, do luftoja me shpatë të madhe për të.” -tha Antonela.

Në mes të kësaj deklarate ajo zbuloi se është beqare, pasi marrëdhënia e saj mori fund.