A do të rikthehet në ekran? Ironizon Efi Dhedhes: Ndoshta nuk bëj çdo gjë për këtë punë (VIDEO)

Efi Dhedhes është mjaft aktive në Instagram ku shpesh realizon biseda virtuale me ndjekësit e saj duke u shuar kuriozitetin lidhur me jetën e saj. Edhe këtë të dielë ajo ka realizuar një seri me pyetje-përgjigje duke sqaruar disa pikëpyetje e duke ngritur të tjera.

Përsa i përket rikthimit në televizon, Efi nuk dha një përgjgije të qartë, por ironia ishte on top.

-Ke ndonjë projekt në televizion?

“As këtë nuk e di. Ndoshta nuk jam për këtë punë. Ose ndoshta nuk bëj çdo gjë për këtë punë.”