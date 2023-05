A do të martoheshe me Zhaklin Lekatarin? Stresi jep përgjigjen “bombë”

Një ndër opinionistet që ka spikatur më shumë në të gjitha edicionet e Big Brother VIP 2 është Zhaklin Lekatari.

Së fundmi Stresi ka bërë disa deklarata të forta për të, ku një ndër to ishte se nuk do të martohej kurrë me Zhaklinën.

Stresi është fitues i Big Brother Kosova.

Ai gjithashtu deklaroi se nuk do hynte kurrë në një Big Brother në Shqipëri.