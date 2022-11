A do të jetojë me vjehrrën? Beniada Nishani “skuqet” në studio, befason me përgjigjen për prindërit e burrit (VIDEO)

Tashmë Beniada Nishani dhe Blerti Hajdari janë çifti më i ri i showbizit shqiptar. Blerti po identifikohet më shumë si vëllai i Arbër Hajdarit duke qenë se është më popullor për publikun.

Edhe pse nuk e kanë konfirmuar, të gjitha detajet tregojnë se Beniada dhe Bleri janë në një marrëdhënie dhe çifti nuk ka çfarë të mohojë.

Madje së fundmi në programin ku është edhe moderatore Beniada është ngacmuar nga regjia me pyetjen: A do të jetojë me vjehrrit.

“Unë jam rritur me gjyshet e mia dhe nuk ka gjë më të bukur të jetosh me vjehrrind he me vjehrrë. Unë jam pro. Edhe kush ka mundësin ekonomike gjëja më e rëndësishme është mami dhe babi dhe jo vetëm të tutë, por edhe mami dhe babi i burrit. Ato e kanë bërë burrin që ke zgjedhur”, tha Beniada e cila pranoi se është në siklet./albeu.com/