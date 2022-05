A do të jetë opinionist i BB VIP 2? Përgjigjet më në fund Arbër Hajdari

Opinionisti i Big Brother VIP Arber Hajdari ishte i ftuar ditën e sotme në “Wake Up” ku foli për këtë eksperiencë dhe tregoi se ka akoma njerëz që e pyesin dhe e kritikojnë për qëndrimet e mbajtura aty.

Në lidhje me edicionin e dytë të BBV, Arbër Hajdari tha se nuk e di nëse do të jetë apo jo në panelin e opinionistëve pasi ka shumë angazhime të tjera.

Si ka qenë eksperienca në BBV?

Ka njerëz që akoma më pyesin se përse the kështu, përse the ashtu. Kjo më ka ndodhur në SHBA para një jave, ku isha në një projekt pune dhe më pyetën përse e the këtë gjë kështu. Unë iu përgjigja që programi ka mbaruar. Radhën e fundit në një mbrëmje që ishim më erdhi një i moshuar që më tha vetem prej teje e kam parë. Këtu kuptova që ka përfshirë të gjithë moshat.

A do të jesh pjesë e BBV2?

Bigu ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua, kam shumë dëshirë por kam shumë angazhime të tjera. Nuk di se çfarë të them.