A do ta takojë Sali Berisha, Luizin? Përgjigja e Arminës për fansin është epike

Luiz Ejlli vijon të mbetet në qendër të vëmendjes edhe pas daljes së tij nga shtëpia, kjo edhe për shkak të fushatës zgjedhore, por dhe daljes së tij në krah të Benet Becit.

Duke patur parasysh të shkuarën e tij, ku ka qenë i afrët me PD-në,fansat janë bërë kuriozë se a do të takohet ai me Sali Berishën në të ardhmen. për të shuar këtë kuriozitet, një nga fansat ka pyetu nusen e djalit të Sali Berishës, Armina Mevlanin, nëse vjehrri i saj do të takohet me Luizin apo jo.

Përgjigja e Arminës ka qenë vërtetë epike. “Për momentin nuk jam sekretarja e asnjërit pre tyre”, i përgjigjet Armina fansit. /AlbEu/