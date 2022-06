96 vjet para lindi Marilyn Monroe, aktore e famshme amerikane dhe simbol i shekullit të 20-të

Marilyn Monroe, është një nga aktoret më të famshme që bota ka dëgjuar ndonjëherë.

Ndonëse kishte një talent modest aktrimi, ajo magjepsi me karizmën, bukurinë dhe skandalet e saj.

Biondja e famshme ka lindur pikërisht në këtë ditë, saktësisht 96 vite më parë.

Në kulmin e karrierës së saj, ylli i filmave Marilyn Monroe mori një pauzë 18-mujore nga Hollywood. Ikona e ekranit, e cila sot do të festonte ditëlindjen e 95-të më 1 qershor, po luftonte me shëndetin e saj mendor, i cili ishte i lidhur me varësinë e saj me llojin e barnave barbiturate dhe e cila po shërohej nga një abort spontan.

Kështu që Monroe u ktheu shpinën filmave për një kohë dhe u strehua me Arthur Miller, burrin e saj dramaturgun, duke u vendosur në shtëpitë e tyre në New York City, shkruan albeu.com.

Në prill të vitit 1958, Monroe ishte përfundimisht e gatshme të kthehej në mediumin që e kishte bërë atë të famshëm globalisht, në Variety që promovonte “Monroe to Do ‘Hot’”. Tregtia e Hollywood vazhdoi të raportonte se pas një “mungese dy-vjeçare” Monroe ishte planifikuar të luante rolin e “një këngëtare të bandit në komedinë e periudhës së viteve 20”, e cila do të drejtohej nga Billy Wilder dhe do të titullohej “Some Like It Hot”.

Disa nga filmat më të bukur të Monroe ishin Asphalt Jungle, Bus Stop, Don’t Bother to Knock, Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, Misfits, Monkey Business, Prince and the Showgirl, River of No Return, Seven Year Itch.

Më 4 gusht 1962, Monroe vdiq nga helmimi me barbiturate. Fundi i saj tronditës në moshën 36 vjeç ndezi një valë të gazetarëve që merreshin me faktin se ajo u zbulua e zhveshur dhe teoritë e konspiracionit përhapnin shpejt se ajo u vra. /albeu.com/