7 vite të lidhur, publikohen fotot e Beniadës me mikun e ngushtë të yllit të Juventusit (FOTO LAJM)

Rrëfimeve për historitë e dashurisë nga e kaluara nuk iu shpëtoi as Beniada, ndonëse fillimisht u shpreh se kjo gjë është e sikletshme.Bukuroshja e rritur në Itali ka treguar për dy histori të bukura dashurie.

Modelja ka rrëfyer se ka qenë e lidhur 7 vjet, që kur ishte 16 vjeç, me mikun e ngushtë të Mattia De Sciglio, futbollisti i Juventusit dhe ish-kapiteni i Milanit.

Beniada ka shtuar më tej se lidhja ka filluar ne moshën 16-vjeçare dhe ka përfunduar në moshën 23-vjeçare sepse nuk ndjente më për të.

“Unë vetëm 1 lidhje kam pasur të gjatë. Kemi qenë bashkë për 7 vite nga 16 deri në 23. Ishim moshatarë të dy bashkë. Ishte dhe një kohë ndryshe atëhërë,deri në moshën 14 vjeç unë kam luajtur me kukulla.Ky luante futboll. Më shumë më shtyu mami,më thonte dil se unë kisha një tip çuni nuk doja të dilja me asnjeri. Kur më ftonte një djalë tek shkolla thoja jo s’më intereson.Unë kam punuar shumë dhe kam qenë gjithë kohës lart e poshtë me trena, me avion dhe s’kam pasur kohë të merrem me asgjë tjetër përveç modelingut, ”-tha Beniada.