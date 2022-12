6 vjeç sot, urimi i Aurela Gaçes për vajzën e saj ishte sa i ëmbël edhe qesharak (FOTO LAJM)

Sot për këngëtaren e njohur, Aurela Gaçe është një ditë e veçantë. Vajza e saj e vogël, Abigail feston ditëlindjen dhe mbush 6 vjeçe. Padyshim nuk kishte se si të mungonte një urim nga mami Aurela, e cila ka ndarë në Instagram një foto të së bijës. Ajo ka treguar edhe një ngjarje plot humor që i ndodhi sot, teksa do ta çonte Abin në shkollë.

Urimi i plotë i këngëtares:

“6 vjeç sot, gëzimi dytë i familjes tonë.

Dashuria jonë Abi.

E zgjoj në mëngjes, hajde se do bëhemi gati për shkolle( parashkollor).

Mezi çohet. Kam kollë, mê dhëmb këmba etj.

Sot i them, do çohemi se ke ditelindjen, edhe do të të urojnë shoqet.Poooo – tha- edhe u çua si shigjetë hahahaha. Sot nuk kishte asnje ankesê.

E pyeta, a ke qejf të të nxjerrë mami këtu tek ky ekrani në telefon ku të shohin njerezit?

Po- tha ( lagjia e di që ka qejf pak vëmëndje, tani e dini edhe ju)”