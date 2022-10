6 vite më parë krah këngëtares shqiptare, Shpëtim Saraçi publikon foton që nuk e kemi parë asnjëherë

Ai nuk është shumë aktiv në rrjetet sociale. Po flasim për kantautorin Shpëtim Saraçi. Postimet e tij janë të rralla, por Saraçi sigurohet të ri-shpërndaje postimet ku miqtë e tij i bënë “tag”.

E fundit ka qenë Rovena Dilo e cila ka ndarë një foto të vitit 2016 në Festivali i RTSH.

Në foto ndodhet Shpëtim Saraçi, Rovena Dilo dhe Rezi Agaj.

Kujtojmë se Shpëtim Saraçi ka zënë prej kohëshnjë vend të mirë në mediat rozë si pasojë e divorcit me Mira Konçin. Çifti janë prindër të dy fëmijëvë, Drini dhe Era. As Shpëtim Saraçi dhe as Mira Konçi nuk kanë zgjedhur të flasin publikisht për divorcine tyre./albeu.com/