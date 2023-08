5 vite pa babain, Aida Shtino prek me postimin e ndjerë: Më ka këputur malli, me ty kam kërcyer për herë të parë…

Aida Shtino është një ndër moderatoret më të njohura në Shqipëri. Pavarësisht shkëputjes nga ekrani, Shtino do të njihet gjithmonë si fytyra e “Njerëz të Humbur” format i cili ka qënë një ndër më të ndjekurit në Shqipëri.

Në një postim të fundit, moderatorja ka përlotur fansat e saj me një dedikim për të atin e ndjerë, në 5-vjetorin e ndarjes nga jeta.

Postimi i plotë:

“Pesë vjet sot, që ti nuk je më mes nesh dhe mua më ka këputur malli…

Ah sa më mungojnë bisedat tona në ballkon, kafetë e mëngjesit, gjithçka që ne bënim së bashku si familje..😥 Me ty kam kërcyer për herë të parë… Isha e vogël dhe këmbët nuk më arrinin në tokë, por ti më jepje siguri dhe më bëje ta ndjeja veten si princeshë..👑

Më mësoje valsin, që e kërceje aq bukur me mamin…

Këtë kërcim do ta ruaj gjithmonë në zemër…❤

E di o babi se je përtej, së bashku me mamin dhe kjo më ngushëllon, se jeni aty të dy bashkë dhe tashmë shkëlqeni nga lart, si yje..

Sonte në mes të të gjitha yjeve në qiell, do të dalloj edhe dy yjet e mi…🌟🌟

E do t’iu them se ju desha e do t’iu dua përjetë dhe se isha me fat, që ju ishit prindërit e mi! ❤❤

U prehshi në paqe !”