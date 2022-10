5 ditë para ditëlindjes së saj të 97, ndahet nga jeta aktorja e njohur e filmit “E Bukura dhe Bisha”

ktorja Angela Lansbury, ylli i serialit kriminal televiziv amerikan ‘Murder, She Wrote’, ka vdekur sot në moshën 96-vjeçare. BBC shkruan se Lansbury ka qenë e nominuar tre herë për Oscar dhe kishte një karrierë që përfshinte 80-vjeçare, në film, teatër dhe televizion.

E lindur në vitin 1925, ajo ishte një nga yjet e fundit të mbijetuar të Epokës së Artë të kinemasë së Hollivudit. Dame Angela vdiq në gjumë vetëm pesë ditë para ditëlindjes së saj të 97-të, sipas një deklarate të familjes.

“Fëmijët e Dame Angela Lansbury janë të pikëlluar të njoftojnë se nëna e tyre vdiq në mënyrë paqësore në gjumë në shtëpinë e saj në Los Anxhelos”, thuhet në deklaratën e lëshuar të martën në mbrëmje.

Ajo la pas tre fëmijë, vëllain e saj, producenti Edgar Lansbury, si dhe disa nipër e mbesa. E lindur në Londër, Dame Angela më vonë u zhvendos në Nju Jork dhe ndoqi Shkollën e Artit Dramatik Feagin. Ajo u vu re nga një ekzekutiv i Hollivudit në një festë në vitin 1942 dhe iu dha roli i saj i parë si shërbëtore në filmin e vitit 1944, Gaslight.

Karriera e saj e mëvonshme e çoi atë nga Broadway në Hollywood, me sukses në ekranin e madh dhe të vogël. Por ishte portretizimi i saj i Jessica Fletcher në serialin televiziv ‘Murder, She Wrote’ që fitoi miliona fansa të saj në mbarë botën. Ajo mori rolin në vitin 1984 dhe vazhdoi për 12 vjet e nëntë sezone. Shfaqja e bëri atë një nga gratë më të pasura në SHBA në atë kohë, me një pasuri të vlerësuar në 100 milionë dollarë.