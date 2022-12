“Të dua më shumë se veten”, i biri feston 15-vjetorin e lindjes, spikerja Ola Bruko emocionon me dedikimin (FOTO LAJM)

Ajo ka prezantuar për shumë vite edicionin informativ dhe do të kujtohet gjithmonë si spikere, edhe pse prej kohësh meret edhe me programe dhe është autore dhe moderatore e emisionit të saj.

Po flasim për Ola Brukon. Spikerja dhe moderatorja është nënë e dy fëmijëve dhe sot djali i saj feston ditëlindjen.

Shumë e lumtur dhe krenare për të, Ola ka ndarë një urim për të birin në rrjetet sociale.

“15 vitet më te bukura të jetës mi ke falur ti dashuria ime. Je drita e syve që më dhurove emrin nënë e më bën tëe ndjehem cdo dite me te lumturen ne bote. Mu befsh 100 vjec ajri im. Te dua me shume se veten dhe do jem gjithmone krah teje. Krenare per ty, per djalin e mrekullueshem qe je bere”, shkruan ajo krah fotos me të birin./albeu.com/